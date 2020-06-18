İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Darphane Genel Müdürlüğünce, piyasada ve internet siteleri üzerinden satılan taklit ve düşük ayarlı altını yapan ve satanlar için yasal düzenlemelere ait çalışmaların başlatılması kararının alındığını bildirdi.

Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahte ve düşük ayarlı altınların piyasada dolaşımı ve buna yönelik alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi.

İKO olarak kamu yararını gözeterek ürettikleri ve geliştirdikleri tüm proje ve hizmetlerle bir yandan esnafı korurken, diğer yandan müşteri haklarını güvence altına alma hedefinde olduklarını aktaran Atayık, şunları söyledi:

"Odamıza yıllardır yapılan ve alışverişlerin özellikle hareketlendiği düğün sezonu gibi özel dönemlerde sıklıkla dile getirilen sorunların başında, piyasada ve internet siteleri üzerinden satılan Darphane sikkelerini taklit ederek bujiteri, altın olmayan ve düşük ayarlı altının benzerlerini yapanlar ve satanlar geliyor.

Bu tür altın kalpazanlığı yapanlar, imitasyon altın üretenler ve düşük ayar altın geliştirenler için yasalarımızda öngörülen herhangi bir cezai müeyyidenin olmaması da ne yazık ki bu tür işlemleri yapanları cesaretlendiriyor. Günümüzde imitasyon ve taklit altınların sanki gerçekmiş gibi bilinen internet sitelerinden açık bir şekilde satılması da işin çözümünü zorlaştırıyor."

Tüketicilerin de bilmeyerek veya bedelinin çok altında bir fiyatla internetten ya da imitasyon olarak satın aldıkları bu altınları düğünlerde hediye olarak taktığını anlatan Atayık, düğün sahiplerinin, altının sahte olduğunu bozdurmaya gittiğinde kuyumcuda anladığını dile getirdi.

Atayık, bu durumun çoğunlukla kuyumcu esnafı ile vatandaşları karşı karşıya getirdiğine işaret ederek, "Bu durum meslektaşlarımızı zan altında bırakıyor. Halbuki kuyumcu esnafının bu tür işlerle hiçbir alakası yok." dedi.