Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı! İşte borsada en çok kazandıran sektörler!

SPOR, SANAYİ, TURİZM VE BİLİŞİM ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ SAĞLADI

Borsanın üzerinde getiri sağlayan sektörleri açıklayan Erdem, BIST SPOR'un %155, BIST SANAYİ'nin %145, BIST TURİZM'in %130 ve BIST BİLİŞİM'in ise %88 getiri sağladığını bildirdi.

Erdem burada yatırımcılar için kritik bir açıklanmanın altına imza atarak, "Bu sektörler borsanın üzerinde performans göstermişler. O yüzden hep diyorum ben endekse bakmayıp, hissede seçici olmak lazım. Yatırım yaparken destek almak lazım" dedi.