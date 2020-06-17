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    • Ekonomi
    • 17.06.2020 12:30
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    • 17.06.2020 12:33
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    Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı! İşte da en çok kazandıran sektörler!

    'da üst üste gelen rekorlar yatırımcıların ilgisini çekti. da yatırımcı sayısı ilk kez 1.5 milyonu aşarken borsadaki direnci değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü , özellikle lerin düşük olması, dolarda ve altında kazancın düşük olmasıyla yatırımcının borsaya yöneldiğini ifade etti.

    Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı! İşte borsada en çok kazandıran sektörler!

    Yıl başından bu yana Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısında rekor artışlar yaşandı. Borsada yatırımcı sayısı tarihinde ilk kez 1.5 milyonu aştı.

    Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı! İşte borsada en çok kazandıran sektörler!

    Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de son dönemdeki Borsa İstanbul'un güçlü seyrini değerlendirdi.

    Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı! İşte borsada en çok kazandıran sektörler!

    Erdem, pandemi süreciyle insanların eve kapanmasının borsadaki yatırımcı sayısını artırdığını ifade ederek, endeksin son dönemdeki getirilerini mercek altına aldı.
    Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı! İşte borsada en çok kazandıran sektörler!

    Faizlerin düşük olması, dolarda ve altında kazancın düşük olmasıyla yatırımcının borsaya yöneldiğini ifade eden Erdem, yıl başından bu yana yaklaşık 300 bin yeni yatırımcının borsaya geldiğini bildirdi.
    Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı! İşte borsada en çok kazandıran sektörler!

    EN DÜŞÜK GETİRİ BIST 100'DE YÜZDE 34
    Erdem, son 5 ay baz alındığında Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki en düşüğe göre getirinin %34 olduğunu ifade ederken, BIST 30 endeksinde bu oran %28 olarak göründüğünü belirtti.
    Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı! İşte borsada en çok kazandıran sektörler!

    SPOR, SANAYİ, TURİZM VE BİLİŞİM ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ SAĞLADI
    Borsanın üzerinde getiri sağlayan sektörleri açıklayan Erdem, BIST SPOR'un %155, BIST SANAYİ'nin %145, BIST TURİZM'in %130 ve BIST BİLİŞİM'in ise %88 getiri sağladığını bildirdi.

    Erdem burada yatırımcılar için kritik bir açıklanmanın altına imza atarak, "Bu sektörler borsanın üzerinde performans göstermişler. O yüzden hep diyorum ben endekse bakmayıp, hissede seçici olmak lazım. Yatırım yaparken destek almak lazım" dedi.
    Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı! İşte borsada en çok kazandıran sektörler!

    "KREDİ ÇEKEREK HİSSE SENEDİ ALMAK ÇOK TEHLİKELİ"
    Bankadan kredi çekerek borsaya yatırım yapmanın çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Erdem, "tasarrufların bir kısmıyla hisse senedi almak lazım" yorumunu yaptı. Sosyal medyanın hisse senedi tavsiyesi alınacak bir yer olmadığını ifade eden uzman isim, yatırımcıları maddi kayba karşı uyardı.
    Haberler Ekonomi Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı! İşte borsada en çok kazandıran sektörler!
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