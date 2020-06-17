Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ve uygulamaya girecek olan tamamlayıcı emeklilik sisteminde, emekli maaşlarının artırılması amaçlanıyor. Bu düzenleme ile emekli olanların maaşlarında yükselme olurken asgari ücretle çalışan bir kişinin maaşında yaşanacak artış tutarı ise belli oldu. Yürürlüğe girecek olan yeni tamamlayıcı emeklilik sistemiyle kıdem tazminatında kazanılmış hakların korunması sağlanacak. Halen uygulamada olan yeni sistem içerisinde bulunan vatandaşların yalnızda yüzde 14'ü kıdem tazminatı alabilirler tüm çalışanların çeşitli nedenlerle bu hakkından yararlanması mümkün olmuyor.