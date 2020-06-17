Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ve uygulamaya girecek olan tamamlayıcı emeklilik sisteminde, emekli maaşlarının artırılması amaçlanıyor. Bu düzenleme ile emekli olanların maaşlarında yükselme olurken asgari ücretle çalışan bir kişinin maaşında yaşanacak artış tutarı ise belli oldu. Yürürlüğe girecek olan yeni tamamlayıcı emeklilik sistemiyle kıdem tazminatında kazanılmış hakların korunması sağlanacak. Halen uygulamada olan yeni sistem içerisinde bulunan vatandaşların yalnızda yüzde 14'ü kıdem tazminatı alabilirler tüm çalışanların çeşitli nedenlerle bu hakkından yararlanması mümkün olmuyor.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ VE KIDEM TAZMİNATI
Yürürlüğe girecek olan yeni tamamlayıcı emeklilik sistemiyle kıdem tazminatında kazanılmış hakların korunması sağlanacak. Halen uygulamada olan yeni sistem içeriisnde bulunan vatandaşların yalnızda yüzde 14'ü kıdem tazminatı alabilriler tüm çalışanların çeşitli nedenlerle bu hakkından yararlanması mümkün olmuyor.
Uygulamada olacak yeni sistemde ise bu hakların koruma altına alınması sağlanacak. Öyle ki yeni sistemde istifa edenlerin de haklarını alacağı ve dava süreçlerine son verecek bir düzenleme geliştirilecek. Bu sistemle asgari ücretli bir çalışan 25 yıl sistemde kalırsa emeklilikte bugünün ücretiyle 300 ile 566 lira arasında ilave ücret alacak.
Yeni bir sistem olarak açıklanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili detaylar belli oldu
TES'e katılmak zorunlu mu?
Yapılan açıklamada tüm özel sektör çalışanlarının karma TES'e gireceği belirtildi. Daha sonra dileyen kişiler isteğe bağlı TES'e geçiş yapabilecek.
İşçi istifa ederse birikimleri ne olacak?
Bir yıldan az çalıştığı bir işten istifa eden işçinin yalnızca çalışan katkısı bireysel fon hesabında kalacak.
Eğer bir yıldan uzun süreli çalışılan işten istifa edilirse bireysel fon hesabına ödenen primler kayıpsız bir şekilde hesapta yer almaya ve fonlarda nemalanmaya devam edecek.
TES'ten çıkış mümkün mü?
TES'te cayma ve ayrılma hakkı bulunmayacak. Sistemden çıkış emeklilik dönemi sona erdiğinde, çalışanın ölümü veya maluliyet durumlarında olacak. Böylece çalışan kişi emekli olduğunda alacağı aylık süresi sona erdiğinde sistemden çıkmış olacak.
Bir günlük çalışmada bile tazminat hakkı olacak mı?
Yeni sistem ile çalışan bir işçinin, işveren tarafından işten çıkarıldığında bir günlük çalışma karşılığı TES katkısı hesabında duracak.
Emeklilik için belli bir süre ve yaş şartı olacak mı?
TES'te emeklilik yaşı 60. Ancak emekli olmak için herhangi bir süre şartı olmayacak. Çalışan bir kişi 60 yaşına geldiğinde hesabında biriken fon oranında emekli maaşı almaya hak kazanacak.
TES ile emekli maaşlarında fark olacak mı?
TES, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki birinci sütun emeklilik sisteminden farklı bir sistem. Çalışan bir kişi SGK'dan emekli olmasının yanı sıra 60 yaşına geldiğinde TES'ten de emekli olabilecek. Böylece kişi 2 farklı emekli maaşı almaya hak kazanacak. İki emekli maaşında da herhangi bir kesinti yapılmayacak.