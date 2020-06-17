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    • 17.06.2020 09:38
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    Son dakika icradan ucuza satılık daire! İstanbul, Ankara, İzmir'de , , arsa... |

    ... icra ilanlarını düzenli bir şekilde yayınlıyor. Piyasa fiyatının altına, daha ucuza mülk sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. , arsa, , dükkan, tarla gibi mülkler yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Son olarak İstanbul'un en gözde semtlerinden olan Beykoz Çubuklu'da 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. 150 metrekarelik dairenin ihalesinin 16 Temmuz'da yapılacağı açıklandı. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    İstanbul'da kaçırılmayacak fırsat! 16 Temmuz'da satışta

    İcradan satılan ev, , arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son olarak İstanbul'un en gözde semtlerinden olan Beykoz Çubuklu'da 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. 150 metrekarelik dairenin ihalesinin 16 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.

    İSTANBUL BEYKOZ'DA 3+1 150 METREKARE İCRADAN SATILIK DAİRE

    , güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    23 ADET HEK ARAŞ SATIŞI
    Haberler Ekonomi Son dakika icradan ucuza satılık daire! İstanbul, Ankara, İzmir'de icradan satılık ev, araba, arsa... | Güncel icra ilanları
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