İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.



Son olarak İstanbul'un en gözde semtlerinden olan Beykoz Çubuklu'da 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. 150 metrekarelik dairenin ihalesinin 16 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.

İSTANBUL BEYKOZ'DA 3+1 150 METREKARE İCRADAN SATILIK DAİRE

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...