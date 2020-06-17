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    • Ekonomi
    • 17.06.2020 16:53
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    • 17.06.2020 16:53
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    ne zaman başlıyor? 2020 ne zaman yapılacak?

    2020 ne zaman yapılacak? ne zaman başlıyor? Yılda iki kez ödenen MTV ödemeleri araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri internet üzerinden yapılabiliyor. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. Peki, nasıl yapılır? başlıyor? İşte yanıtı!

    MTV ödeme ne zaman başlıyor? 2020 MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

    ne zaman başlıyor? 2020 ne zaman? nasıl yapılır? Araç sahibi binlerce kişiyi ilgilendiren ödemelerin son tarihleri merak ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabilen MTV ödemelerinin 2020 ilk taksiti Ocak ayında ödenmişti. Peki, ödemeleri ne zaman? başlıyor? İşte yanıtı!

    MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN?

    MTV ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayında başlıyor. Temmuz ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

    ÖDEME YAPMAYANLAR NE OLACAK?

    Ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayanlar için, ödenmesi gereken ücrete günlük olarak gecikme faizi uygulanacak.

    MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

    MTV ödemesi nasıl yapılır? Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

    Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

    MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

    01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)

    0-1300 cc-964 lira

    1301-1600 cc-1678 lira

    1601-1800 cc-2964 lira

    1801-2000 cc-4670 lira

    01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)

    0-1300 cc-672 lira

    1301-1600 cc-1258 lira

    1601-1800 cc-2316 lira

    1801-2000 cc-3596 lira

    01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)

    0-1300 cc-376 lira

    1301-1600 cc-730 lira

    1601-1800 cc-1364 lira

    1801-2000 cc-2114 lira

    01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)

    0-1300 cc

    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

    964 lira

    Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

    1059 lira

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

    1156 lira

    1301-1600 cc

    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

    1678 lira

    Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası

    1846 lira

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

    2014 lira

    1601-1800 cc

    Matrahı 115 bin 900 lira

    3260 lira

    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

    3557 lira

    1801-2000 cc

    Matrahı 115 bin 900 lira

    5136 lira

    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

    5603 lira

    Haberler Ekonomi MTV ödeme ne zaman başlıyor? 2020 MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?
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