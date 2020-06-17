İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? İşten çıkarma yasağı uzadı mı? İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete!

İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? İşten çıkarma yasağı uzadı mı? İş hayatında yer alan milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından işten çıkarma yasağına ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? İşten çıkarma yasağı uzadı mı? İşte detaylar…

BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

16 Nisan'da Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte işverenin, 3 ay süreyle işçiyi işten çıkarması yasaklanmıştı. 17 Nisan'da Kanun yasalaşarak yürülüğe girdi. Buna göre İşveren, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 3 ay süreyle feshedemeyecek. Yani işveren 17 Temmuz'a kadar işçiyi işten çıkaramayacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZADI MI?

Sürecin sonuna yaklaşılırken Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada İşten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye işaret ederek "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız" dedi. 17 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla birlikte Cumhurbaşkanı işten çıkarma yasağının üç aylık süresini altı aya kadar uzatmaya yetkili. Yani bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. İşten çıkarma yasağı uzatılırsa 17 Temmuz'da dolan işçi çıkarma yasağı bir üç ay daha yürürlükte kalacak. Buna göre işten çıkarma yasağı 17 Ekim'de sona erecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI RESMİ GAZETE!

İşten çıkarmayı üç ay yasaklayan düzenleme Resmi Gazete'nin 17 Nisan tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun'a göre, işveren, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek.

Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek. Yasa ile ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere aylık 1.177 TL nakdi ücret desteği sağlanıyor.