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    • Ekonomi
    • 17.06.2020 09:17
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    • 17.06.2020 09:19
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    Bunu yapan yandı! Kullanılmaz hale gelecek!

    'Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Buna göre, yurt dışından getirilen e-SIM'li araçlar ile SIM kartlı beyaz eşyaların da kaydı yapılacak. Ayrıca satın alınan telefonun borcu ödenmezse cihazın IMEI numarası kara listeye alınacak. İşte detaylar…

    Bunu yapan yandı! Kullanılmaz hale gelecek!

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI konusunda önemli bir düzenlemeye gidiyor.
    Bunu yapan yandı! Kullanılmaz hale gelecek!

    'Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle cep telefonlarında uygulanan IMEI kayıt sistemi diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilecek.
    Bunu yapan yandı! Kullanılmaz hale gelecek!

    Buna göre, yurt dışından getirilen ve e-call (Acil 112 arama sistemi) sistemli kartlara sahip araçların da IMEI numarasıyla e-Devlet sistemi üzerinden kaydı mecburi hâle getirilecek.
    Bunu yapan yandı! Kullanılmaz hale gelecek!

    Böylece yurt dışında kaçak otomobil getirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 'ses haberleşmesi olmayan' ancak e-SIM üzerinden haberleşme sağlayabilen tüm ev eşyaları ve cihazların da IMEI kaydı mecburi olacak.
    Bunu yapan yandı! Kullanılmaz hale gelecek!

    Ses haberleşmesi olmayan cihazlar teriminin bir nevi 'nesnelerin interneti' (IOT) kapsamında işleve sahip ürünler olduğu ifade ediliyor.
    Bunu yapan yandı! Kullanılmaz hale gelecek!

    BORÇ ÖDENMEZSE İLETİŞİMİ KESİLECEK
    Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, operatörlerin taahhütlü kampanyalarla sattıkları cep telefonları konusunda da değişiklik bulunuyor.
    Bunu yapan yandı! Kullanılmaz hale gelecek!

    Tüketici, kampanya ile aldığı telefonun borcunu ödemezse söz konusu cihaz kara listeye alınarak haberleşme hizmeti verilmeyecek.
    Bunu yapan yandı! Kullanılmaz hale gelecek!

    Yedi senedir kullanılmayan cihazlar da kara listeye alınacak.

    Böylece, eski telefonlara kayıtlı IMEI numaralarının kaçak şekilde yurda sokulan veya çalıntı telefonların IMEI numaraları ile değiştirilerek kullanıma açılmalarının önüne geçilmiş olacak.
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