Bunu yapan yandı! Kullanılmaz hale gelecek!

Böylece yurt dışında kaçak otomobil getirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 'ses haberleşmesi olmayan' ancak e-SIM üzerinden haberleşme sağlayabilen tüm ev eşyaları ve cihazların da IMEI kaydı mecburi olacak.