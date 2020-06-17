Aramco'dan dev hamle! Dünyanın en büyük 4. petrokimya şirketi SABIC'in yüzde 70'ini satın aldı

Saudi Aramco'dan yapılan açıklamada, geçen sene Suudi Arabistan'ın iki kurumu arasında varılan anlaşma kapsamında Saudi Aramco'nun, ülkeye ait dünyanın en büyük dördüncü petrokimya şirketi SABIC'ın alımı için fona, hisse başı 32,90 dolar olmak üzere toplam 69,1 milyar dolar ödeyeceği, ödemelerin, ilki 2 Ağustos 'ta 7 milyar dolar olmak üzere taksitler halinde Nisan 2028'e kadar yapılacağı belirtildi.