Toparlanma başladı gözler rekorda

50 bin 936 konut satışı yapıldı. Satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19.1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.6 azaldı. Mayıs'ta Nisan'a göre artış yaşandığını belirten sektör temsilcileri; normalleşme adımlarının, düşük oranlı destek kredisinin ve kampanyaların etkisiyle Haziran'da rekor satışa ulaşılabileceği görüşünde."Kampanyalara gösterilen yoğun ilgiye bağlı olarak Haziran'ın geride kalan kısmındaki satışlar, ayın tamamında en az 130 bin konutun el değiştireceğini gösteriyor" dedi.