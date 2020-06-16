Tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışanlarımız emeklilikte daha rahat edecek. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak" dediği yeni sisteme ilişkin çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı tamamladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan 'karma modele' göre çalışanların 30 günlük kıdem hakkı ve 8.33 oranı korunacak. Edinilen bilgiye göre; Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için 19 gün (yüzde 5.33) kıdeme, 11 gün (yüzde 3) de fona katkı sağlanacak şekilde karma sistem işleyecek.