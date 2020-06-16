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    • Ekonomi
    • 16.06.2020 Gazete
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    sistemi ve kıdem tazminatında yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?

    sistemine ilişkin çalışma tamamlandı. 19 gün kıdeme, 11 gün bireysel fon hesabına katkı sağlayacak şekilde karma sistem işleyecek. Kazanılmış haklar korunacak, istifa edenler de ödeme alacak. İşte in detayları...

    Tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışanlarımız emeklilikte daha rahat edecek. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak" dediği yeni sisteme ilişkin çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı tamamladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan 'karma modele' göre çalışanların 30 günlük kıdem hakkı ve 8.33 oranı korunacak. Edinilen bilgiye göre; Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için 19 gün (yüzde 5.33) kıdeme, 11 gün (yüzde 3) de fona katkı sağlanacak şekilde karma sistem işleyecek.

    Tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?

    Fon'a yapılacak kesinti oranı nemalandırılarak kıdem tazminatı 30 günün çok üzerine çıkarılmış olacak. Sistem 1 Ocak 2022'de devreye girecek. Tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin hakları aynı şekilde ve aynı şartlara tabi olarak korunacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan geçmiş kıdem tazminatını alabilecek. Çalışanın TES öncesi çalışmalarından dolayı yeni sisteme bir aktarım yapılmayacak.
    Tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?

    EMEKLİ MAAŞINA EN AZ 300 TL KATKI
    Sistem 'güvence, hakkaniyet, şeffaflık, sürdürülebilirlik' olmak üzere 4 ayak üzerine oturtuldu. Asgari ücretli bir kişi 25 yıl sistemde kalırsa, emekli maaşına, bugüne göre 300-566 lira arasında ilave maaş alabilecek.
    Tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?

    NASIL İŞLEYECEK?
    SGK'YA bağlı olarak prim ve yaş şartı ile emekli olunacak.
    YÜZDE 5.33 kıdem hakkı mevcut kıdem tazminatı hükümlerine uygun olarak korunurken, yüzde 3 işveren katkısı çalışanın bireysel fon hesabına aylık olarak yatırılacak.
    Tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?

    İSTİFA edenin bireysel fon hesabındaki tutarlar kazanılmış hak olarak kendisinde kalacak.
    Tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?

    İLK konut edinimi, evlilik, ağır hastalık ve işsiz kalınması nedenleriyle birikimin yüzde 10'u çekilebilecek. Çoklu yararlanma halinde kısmi çıkış ödeme oranlarının toplamı yüzde 20'yi geçemeyecek.
    Tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?

    KATILIMCI, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak. İsterse birikiminin yüzde 25'ini çekebilecek. Ödeme oranı toplamı (emeklilik ve kısmi çıkış toplamı) yüzde 30'u geçemeyecek.

    Tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?

    Kalan tutar aylık olarak ödenecek. Emekliliğe hak kazanan katılımcıya, bireysel TES hesabındaki birikimlerin, programlı geri ödeme veya yapılacak yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında ödenmesi esas olacak.
    Tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?

    HAZAL ATEŞ
    Haberler Ekonomi Tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında yeni dönem! Tamamlayıcı emeklilik sistemi nasıl olacak?
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