Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Geçersiz sayılacak!

İşten çıkarma yasağının da 3 ay daha uzatıldığına dikkat çeken Kılıç, "Kırılganlığın önlenmesi için yerinde bir düzenleme. Bazı işverenler, 3 bin lira idari para cezasını ödeyerek işten çıkarma yapabileceğini düşünüyor. Eğer 30 Eylül'e kadar çalışanların sözleşmesini sonlandırırlarsa fesih geçerlilik kazanmayacak. Fesih yasağının olduğu bu dönemde ücretsiz izin desteğinin devam etmesi de önemli" diye konuştu.