Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 16,7, reel olarak ise yüzde 5,2 oranında arttı.