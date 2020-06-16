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    • Ekonomi
    • 16.06.2020 15:19
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    • 16.06.2020 15:19
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    Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez...

    Son dakika haberleri… () tarafından açıklanan Nisan 2020 dönemine ilişkin verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 16.7 artarken reel artış oranı yüzde 5.2 oldu. 'da konut fiyatı yüzde 13.1 yükselirken 2 yıl sonra ilk kez un üzerinde getiri sağladı.

    Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez...

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 16,7, reel olarak ise yüzde 5,2 oranında arttı.
    Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez...

    Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı.
    Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez...

    Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,7, 1,9 ve 1,0 oranlarında artış gözlendi.
    Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez...

    Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 13,1, 16,1 ve 17,9 oranlarında artış gösterdi.

    Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez...

    Böylelikle İstanbul'da konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez enflasyonun üzerinde reel artış sağladı. TÜİK'in son açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 11.39, nisan ayında ise yüzde 10.94 olmuştu.
    Haberler Ekonomi Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez...
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