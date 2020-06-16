Küresel piyasalar Fed kararı sonrası yeniden yükselişte

Öte yandan Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programı kapsamında bankaların başvurularını da dün almaya başladı.

Dün, gün içinde yaklaşık son üç haftanın en düşük seviyesini gören New York borsası, Fed'in açıklamaları ile yükselişe geçti. Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Fed kararları öncesinde kapanan pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 düşüş kaydetti.

Fed kararları ardından bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmemesi ve şirketlerin finansmanı için daha fazla destek sağlanacağını açıklaması sonrası Asya borsalarında ralli yaşanıyor.