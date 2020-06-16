Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Otobüs fiyatları çakıldı

"OTOBÜSLER BİRAZ DAHA FAZLA YOLCU ALABİLECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, yapılan yeni düzenlemeye göre aile bireylerinin yan yana oturmasına izin verildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tavan fiyat güncellemesi ile otobüs bileti fiyatları düştü. Biletler artık 70 TL ile 375 TL arasında değişen rakamlarla satılıyor. Bu durumda en fazla yüzde 50 kapasite ile hareket edebilen otobüsler biraz daha fazla yolcu alabilecek. Bu da fiyatlara yansıyabiliyor. Yeni düzenlemede tavan fiyatlar, 101-115 km için 70 TL, 2 bin ve üzeri kilometreler için 375 TL arasında değişiyor. Yaptığımız fiyat araştırmasında daha önce 160 TL tavan fiyat sınırı konulan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatı en fazla 120 TL oldu."