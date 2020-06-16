Geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri? SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek ilaçların ücretleri SGK tarafından karşılanıyor. Peki, geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk son olarak 12 ilacın daha listeye girdiğini açıklamıştı.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR!

3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon, 2'si kan ürünü, 1'i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildiren Bakan Selçuk, "Geri ödeme kapsamına alınan 14 muadil ilaç ve yayımlanan SUT ile eklenen 12 ilaç ile birlikte geri ödemesindeki ilaç sayımız 8.636'ya ulaştı." açıklamasını yaptı.

SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekildedir:

"3 kalp ilacı, 2 kan ürünü, 2 pulmoner hipertansiyon ilacı, 1 antibiyotik, 1 antiviral, 1 doğuştan metabolik hastalık ilacı, 1 kanserde bulantı ilacı, 1 yenidoğan hemanjiyom ilacı."

"Miyastenia Gravis" hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere ödemede olan bir ilaçta da düzenleme yapıldı.