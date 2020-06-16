E-ticaret istihdam düğmesine bastı

Ticimax E-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, pandemi sonrası işini e-ticarete taşımak isteyen firma sayısındaki artışın, istihdam ihtiyaçlarını değiştirdiğini belirtti. Birçok sektörde yeni dijital becerilere sahip personel ihtiyacının arttığını anlatan Çiğdemli, "Hem bizim hem de altyapı sağladığımız paydaşlarımızın, e-ticaret yönetiminden teknik işlere kadar çeşitli katmanlarda yeni personele ihtiyacı var. e-ticaret sektöründe istihdam ihtiyacında ciddi bir artış oldu. İstihdam ihtiyaçları da değişti" dedi. Çiğdemli, gençlere yeni beceriler kazandırmak ve yeni nesil istihdam ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Ticimax Akademi bünyesinde ücretsiz e-ticaret eğitimleri verdiklerini kaydederek, şöyle konuştu: "3 yıldır ücretsiz olarak vermekte olduğumuz eğitimlerimizi, pandemi sonrasında online ortama taşıyarak hızlandırdık. Haftada 3-4 gün e-ticaret süreçleriyle alakalı çeşitli konseptlerde eğitimlerimiz oluyor. Hedefimiz, sektörde eğitim açığını kapayarak artan istihdam taleplerine destek olmaya çalışmak."