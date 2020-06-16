GRAM ALTIN NEDİR?

Altının bir gram ile temsil edilen değer miktarına gram altın denmektedir. İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) tescilli markasıdır. Aynı zamanla bununla birlikte 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr ve 995 veya 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki altın külçeleri işlenmemiştir. Aynı zamanda garantilidir.

Gram altının tasarlanmasının ve çeşitlendirilerek üretilmesinin en önemli sebebi altının para birimi gibi ayrılarak kullanılması ve bu kullanımın kolaylaştırılmasıdır.



