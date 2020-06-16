Altın alıp satacaklar dikkat: Koronavirüs 2.dalga beklentisi altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Altın yükselecek mi?

1 gün önce, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü yatay seyirle 379,3 liradan tamamladı.Yeni güne de yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 379,4 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2.540 liradan satılıyor. Altının bir gram ile temsil edilen değer miktarına gram altın denmektedir. İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) tescilli markasıdır. Aynı zamanla bununla birlikte 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr ve 995 veya 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki altın külçeleri işlenmemiştir. Aynı zamanda garantilidir.
Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.727 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi. Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.
ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?
Ergezen, likiditenin devam etmesi hâlinde altındaki talebin süreceğini vurguladı. Koronavirüs pandemi süreciyle güvenli liman altına talep büyük küçük yatırımcı demeden arttı. Özellikle 2018 yılının son çeyreğinde başlayan yükseliş trendini faizlerin düşmesiyle artan likidite ve pandemi süreciyle artan güvenli liman istediğiyle güçlendiren altın vatandaşın en çok merak ettiği yatırım enstrümanı olmasıyla dikkat çekiyor.
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ergezen, likiditenin devam etmesi hâlinde altındaki talebin süreceğini vurguladı. Koronavirüs pandemi süreciyle güvenli liman altına talep büyük küçük yatırımcı demeden arttı.
Özellikle 2018 yılının son çeyreğinde başlayan yükseliş trendini faizlerin düşmesiyle artan likidite ve pandemi süreciyle artan güvenli liman istediğiyle güçlendiren altın vatandaşın en çok merak ettiği yatırım enstrümanı olmasıyla dikkat çekiyor.
GRAM ALTIN NEDİR?
Altının bir gram ile temsil edilen değer miktarına gram altın denmektedir. İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) tescilli markasıdır. Aynı zamanla bununla birlikte 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr ve 995 veya 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki altın külçeleri işlenmemiştir. Aynı zamanda garantilidir.
Gram altının tasarlanmasının ve çeşitlendirilerek üretilmesinin en önemli sebebi altının para birimi gibi ayrılarak kullanılması ve bu kullanımın kolaylaştırılmasıdır.
SAF ALTIN NEDİR? 1 ONS ALTIN NE DEMEK?
Saf altın, altın piyasasında katkısız yani içine herhangi bir başka metal karışmamış olan altını ifade etmektedir. Saf altın, has altın ya da 24 ayar gram altınlar aynı anlama gelmektedir. Ons altın ise, altın, gümüş, elmas ya da yakut gibi değerli taş ve madenlerin fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan birime denmektedir ve aslen bir kütle birimidir. Bu hesaplamalar ons birim fiyatı ile gerçekleştirilir. Aynı zamanda sabit birim fiyatları da ons birim fiyatı ile değerlendirilir