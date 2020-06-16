Düğün sezonu için geri sayım devam ederken güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 615,00 lira, Cumhuriyet altını 2.520,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,72 yükselişle 379,20 liradan işlem gördü. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 376,30 376,50 379,00 379,20 Cumhuriyet Ata Lira 2.480,00 2.501,00 2.499,00 2.520,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 344,00 348,00 346,00 350,00 Lira(Tam) Ziynet 2.425,00 2.445,00 2.442,00 2.462,00 Yarım Ziynet 1.212,00 1.226,00 1.221,00 1.231,00 Çeyrek Ziynet 606,00 611,00 610,00 615,00

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 artışla 379,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 615,00 lira, Cumhuriyet altını 2.520,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,72 yükselişle 379,20 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 380 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 381 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 380 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 571 milyon 920 bin 905,27 lira, işlem miktarı ise 1.520,76 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 585 milyon 652 bin 348,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

ALTININ ONSU 1.729,28 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.729,28 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artarak 380 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8206 lira, satışta 6,8479 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8172 lira, satışta 6,8445 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1244, sterlin/dolar paritesi 1,2572, dolar/yen paritesi de 107,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,55 yükselerek 40,37 dolardan işlem görüyor.