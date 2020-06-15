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    • Ekonomi
    • 15.06.2020 Gazete
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    ’dan ücret tartışmasına son nokta: Ödemeyi işveren ispatlayacak

    İşçi ile işveren arasındaki maaş ve mesainin ödenip ödenmediği yönündeki tartışmalara son noktayı koydu. Yargıtay, ücretin ödendiğinin belgeyle ispatlanması gerektiğine hükmetti.

    Ödemeyi işveren ispatlayacak
    İşçi ile işveren arasındaki maaş ve mesainin ödenip ödenmediği yönündeki tartışmalara son noktayı Yargıtay koydu. , ücretin ödendiğinin belgeyle ispatlanması gerektiğine hükmetti. İşten çıkartılan bir garsonun davasıyla ilgili olarak 22. Hukuk Dairesi'nin kararında "Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir" denildi. Yargıtay, davacının talebinin eksik ücret ödenmesine ilişkin olmasına karşın, iş mahkemesince son 2 aylık ücretin ödenmemesine dair değerlendirme yapılmasını yasaya aykırı buldu.
    Haberler Ekonomi Yargıtay’dan ücret tartışmasına son nokta: Ödemeyi işveren ispatlayacak
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