İşçi ile işveren arasındaki maaş ve mesainin ödenip ödenmediği yönündeki tartışmalara son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay, ücretin ödendiğinin belgeyle ispatlanması gerektiğine hükmetti. İşten çıkartılan bir garsonun davasıyla ilgili olarak 22. Hukuk Dairesi'nin kararında "Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir" denildi. Yargıtay, davacının talebinin eksik ücret ödenmesine ilişkin olmasına karşın, iş mahkemesince son 2 aylık ücretin ödenmemesine dair değerlendirme yapılmasını yasaya aykırı buldu.