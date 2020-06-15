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    • Ekonomi
    • 15.06.2020 13:59
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    • 15.06.2020 14:02
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    'den büyük buluş! Tüm dünyada kullanılacak!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs için çalışmalarda bulunan Türk bilim insanları heyecanlandıran bir buluşu açıkladı. Yerli genetik teknoloji şirketi Genomize, Covid-19 test analizini 30 kat hızlandıran yazılımı geliştirdi. tarafından kullanılmaya başlanan ve veri analizi süresini 1 dakikaya kadar indiren Covid-19 tespit yazılımı, koronavirüs ile mücadele kapsamında başta olmak üzere tüm dünyada test yapan tüm hastanelere ücretsiz olarak sunulacak.

    Türkiye'den büyük buluş! Tüm dünyada kullanılacak!

    Türk genetik teknoloji şirketi Genomize, her 100 örnek için 30 dakikaya kadar çıkabilen veri analizi süresini yapay zeka kullanarak 1 dakikaya kadar indiren yeni bir yazılım geliştirdi.
    Türkiye'den büyük buluş! Tüm dünyada kullanılacak!

    Sağlık Bakanlığı'na bağlı Covid-19 testlerinin önemli bir kısmından sorumlu olan TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) tarafından kullanılmak üzere geliştirilen Covid-19 yazılımı, günlük 40 bin test yapıldığı düşünüldüğünde sağlık personeline aylık yaklaşık 6 bin saat iş saati tasarrufu sağlaması bekleniyor.

    Genomize'nin TÜSEB test merkezlerinin doktorlarıyla birlikte geliştirdiği yapay zeka temelli Covid-19 tespit yazılımı Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılmaya başlandı.
    Türkiye'den büyük buluş! Tüm dünyada kullanılacak!

    ÜCRETSİZ SUNULACAK
    2014 yılı Mayıs ayında moleküler biyolog ve biyoenformatik alanında doktora sahibi Erşen Kavak tarafından kurulan Genomize, Türkiye'nin kendi genetik dokusunu göz önünde bulundurarak genom analizi yapabilmesini sağlayan yazılım ve servisler tasarlıyor.
    Türkiye'den büyük buluş! Tüm dünyada kullanılacak!

    Genomize'nin kurucusu moleküler biyolog Erşen Kavak, Türkiye'deki sağlık profesyonellerine destek olmak amacıyla ücretsiz olarak geliştirdikleri yazılımı tüm dünya ülkelerinin kullanımına açtıklarını söyledi.
    Türkiye'den büyük buluş! Tüm dünyada kullanılacak!

    Kavak, "Yazılım sayesinde hastalığın tespiti hatasız, daha az iş gücüyle ve daha kısa zamanda yapılabilecek" dedi.

    Türkiye'den büyük buluş! Tüm dünyada kullanılacak!

    Covid-19 virüsüne yakalanan hastaların erken teşhis ve tedavisine destek olmak amacıyla üretilen ve başta Türkiye olmak üzere tüm dünyanın kullanımına sunulan bu yazılıma Covid-19 testi yapan tüm hastaneler ücretsiz olarak ulaşabiliyor.
    Türkiye'den büyük buluş! Tüm dünyada kullanılacak!

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