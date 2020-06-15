Son dakika: Milli elektrikli tren için tarih belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu

Sakarya'da yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Trenin raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "29 Haziran'da tekrar buraya geleceğiz bütün arkadaşlarımız ile birlikte fabrika testlerine başlayacağız. Bunun devamında 30 Ağustos'ta bir tören yapıp ray testlerine ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de bu yıl içerisinde de işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız "dedi.

Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) üretilen milli elektrikli tren seti maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor. 2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Tren'in raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini verdi.