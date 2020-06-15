Hedefi imha eden 'Kamikaze drone'ların üretim üssü ilk kez görüntülendi

YENİ KARGU TESLİMATI YOLDA

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmak üzere 500'ün üzerinde Kargu siparişi alan STM, partiler halinde bunların teslimatını gerçekleştiriyor. Şirket, yakın zamanda yeni Kargu teslimatına hazırlanıyor.

Kargu, yaklaşık 1 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Sahadaki kullanım, Kargu'nun gelişimi ve çok daha etkin bir platform olmasına önemli katkılar sağladı. Böylece farklı şartlar altında, çok çeşitli görev ihtiyaçlarını başarıyla karşılayan bir araç elde edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda oldukça iyi bir performans gösteren Kargu'nun bundan sonraki süreçte mükemmel hale getirilmesi hedefleniyor.

STM, Kargu ve ürün ailesinin diğer üyeleri Togan ve Alpagu ile Türkiye'nin İHA ve SİHA'lar konusunda ulaştığı teknolojik seviyeyi desteklemeyi ve daha da yukarıya çekmeyi hedefliyor.