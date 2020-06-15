Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.06.2020 14:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2020 14:22
    ABONE OL

    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ! (TES) nedir? zorunlu mu olacak?

    nedir? TES sistemi olarak da adlandırılan zorunlu mu? ? Çalışma hayatında yeni bir dönem başlıyor. Milyonlarca çalışana müjdeli haber geldi. Yapılacak düzenlemeyle birlikte çalışanlara emeklilikte çifte maaşın yolu açılacak. Asgari ücretli bir çalışan 25 yıl sistemde kalırsa, emekli maaşına göre 300-566 lira ilave maaş alabilecek! Peki, ? ? İşte sistemin detayları!

    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) nedir? TES sisteminin şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca çalışana emeklilikte rahat bir nefes aldıracak tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor. Müjdeli haberi Başkan Erdoğan duyurmuştu.

    Yeni sistemle birlikte çalışan 60 yaşını doldurduğunda emekli olmaya hak kazanacak. Kıdem tazminatları da devlet garantisi altına alınacak. İşte, tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında merak edilenler!
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemiyle (TES), hem kıdem tazminatında kazanılmış mevcut hakların korunması hem de ilave emeklilik desteği sağlanması amaçlanıyor.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdam Paketi Kalkanı'nı devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini yürürlüğe koyacaklarını açıklarken, gözler bu sistemin detaylarına çevrildi.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Yapılacak düzenlemeyle kıdem tazminatında kazanılmış hakların korunması sağlanacak. Mevcut sistemde, işçilerin kıdem tazminatlarını alma oranı yüzde 14'lerde kalırken tüm çalışanların çeşitli nedenlerle bu hakkından yararlanması mümkün olmuyor.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Geliştirilen yeni karma modelde, istifa edenlerin de haklarını alacağı ve dava süreçlerine son verecek bir sistem öngörülüyor.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Sistem işçi ve işverenler ile emeklilik şirketlerinin uyum kabiliyetlerinin artırılması ve süreçte öngörülebilirliği artırmak amacıyla 1 Ocak 2022 itibarıyla başlayacak.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    İlgili kanunun yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin hakları aynı şekilde ve aynı şartlara tabi olarak korunacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan geçmiş kıdem tazminatını alabilecek. Çalışanın TES öncesi çalışmalarından dolayı yeni sisteme bir aktarım yapılmayacak.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Yeni modelde, yüzde 5,33 kıdem hakkı eski kıdem tazminatı hükümlerine uygun olarak korunurken yüzde 3 işveren katkısı çalışanın bireysel fon hesabına aylık olarak yatırılacak. Böylece çalışan, sözleşmesi kıdem tazminatını hak edecek şekilde sonlandırılmış ise yüzde 5,33 (19 gün) kıdem tazminatını alacak, yüzde 3'lük prim de fon hesabında tutulacak.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Bir çalışanın iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeplerle sona ererse çalışılan iş yerindeki süreler için işveren katkı payı ile devlet katkısı toplamının yüzde 50'si TES sigorta hesabına aktarılacak, yüzde 50'si çalışanın hesabında kazanılmış hak olarak tutulacak.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Çalışan istifa ettiğinde bireysel fon hesabındaki tutarlar kazanılmış hak olarak kendisinde kalacak.

    İş veya hizmet sözleşmesi 1 yıldan daha az sürede ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeplerle veya istifa yoluyla sona ermişse çalışanın işveren katkı payı ile devlet katkısı toplamının yüzde 50'si TES sigorta hesabına aktarılacak.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Her ne durumda olursa olsun çalışanın kendi katkısı bireysel fon hesabında birikecek. TES sigorta hesabına aktarılacak tutar, varsa hukuki süreç kesinleşinceye kadar çalışanın hesabında blokeli olarak bekletilecek.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    60 yaşını doldurmamış katılımcılara, ilk konut edinimi, evlilik (bir kereye mahsus), ağır hastalık ve işsiz kalınması (bir defaya mahsus/sözleşmenin nasıl sona erdiği önemli olmayacak) sebeplerinden her biri için başvuru tarihi itibarıyla bireysel TES hesabında bulunan birikim tutarının yüzde 10'unu (ödeme oranı) geçmemek üzere talebi halinde defaten ödeme yapılabilecek. Çoklu yararlanma halinde kısmi çıkış ödeme oranlarının toplamı yüzde 20'yi geçemeyecek.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Katılımcı, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak. Talepte bulunanlara emeklilik hesabındaki birikimlerinin yüzde 25'ini geçmemek üzere defaten ödeme yapılabilecek. Ödeme oranı toplamı (emeklilik ve kısmi çıkış toplamı) yüzde 30'u geçemeyecek. Kalan tutar aylık olarak ödenecek. Emekliliğe hak kazanan katılımcıya, bireysel TES hesabındaki birikimlerin, programlı geri ödeme veya yapılacak yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında ödenmesi esas olacak.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Asgari ücretli bir çalışan 25 yıl sistemde kalırsa emekli maaşına, TES sayesinde bugüne göre 300 ile 566 lira arasında ilave maaş alabilecek.
    Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi TES nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?

    Haberler Ekonomi Emeklilikte 566 TL’ye kadar ek maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) nedir? Tamamlayıcı emeklilik zorunlu mu olacak?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri