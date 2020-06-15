Dev perakende zincirinde ırkçılık şoku! Dava açıldı

İki kadın, bir çalışanın ırkından dolayı saldırıya uğradığını ve ayrımcılığa uğradığını söyleyerek Walmart'ı dava ettiğini açıkladı.

Houston'dan iki kadın Samantha Sharpe ve teyzesi Cleatris Johnson, bir çalışan tarafından ırkları nedeniyle ayrımcılığa uğradığını iddia ederek Walmart'a dava açma kararı aldıklarını belirtti.

ABD'de ırkçılık protestoları sürerken arka arkaya haberler geliyor. ABC News'in Houston KTRK ajansına dayandırdığı habere göre Walmart da ırkçılıkla suçlanıyor. Geçen yıl Şükran Günü, iki kadının bir çalışan tarafından makbuzunu görmek istediğinde mağazadan çıktıklarını iddia edildi.

İddialara göre kadınlar bunu farketmedi ve sonrasında çantalarına el konuldu. Ardından çalışanlar tarafından cep telefonuna, kulaklıklarına ve gözlüklerine zarar verildi.

Avukatları ise, mağazadaki çalışanların olaya tanık olduktan sonra polis çağırdığını ve memurlar ortaya çıktığında ise Sharpe'yi kelepçelediğini belirtti. Walmart 2018'de ırkçılık yüzünden dava edilmişti.