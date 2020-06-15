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    • Ekonomi
    • 15.06.2020 15:43
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    • 15.06.2020 15:43
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    : talebi 'tan sonra toparlanır

    Gelen son dakika haberine göre, (NAE) ham talebinin, ayından sonra, toparlanacağını söyledi.

    BAE Enerji Bakanı'ndan flaş petrol açıklaması!

    () Suhail ham talebinin, Petrol İhraç Eden Ülmeler Örgütü (C) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretim kısıntılarını sorlandıracakları ayından sonra, toparlanacağını söyledi.

    Al Mazroui, ülkesinin Nisan ayında kararlaştırılan OPEC+ petrol üretim kısıntısı konusunda üzerine düşeni yapmayı sürdüreceği yolundaki açıklamasını da yineledi.
    Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın başladığına ilişkin kaygıların etkisiyle yüzde 5.0 dolayında düştü.

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