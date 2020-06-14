15 Haziran yüzlerce kamu personeli alım başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Kamuya personel alımı Kamu Personeli Seçme Sınav ile yapılır. Kamuda A ve B kadrolarına lisans mezunları, C kadrosuna ise önlisans mezunları yerleştirilir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 12 bölge müdürlüğüne bağlı 25 ilde personel alımı yapılacağı Resmi Gazete'de açıklandı. OGM personel alım ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Orman Genel Müdürlüğü personel alım ilanı detayları haberimizde...
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
12 Haziran
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
390 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
557 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
82 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
352 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÜZÜMÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
93 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
FETHİYE (MUĞLA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EREĞLİ (ZONGULDAK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İNECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PURBEL PURSAKLAR SOSYAL HİZ.LTD.ŞTİ.30 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KADIKÖY (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
GÖMÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
AYAŞ (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
FETHİYE (MUĞLA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ SPORCULARDAN BEDEN EĞİTİMİ ALANINDA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALACAK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
200 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALACAK
AZATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
70 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZELMAN GENEL HİZ.OT OPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş
7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
- Türk vatandaşı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak
- Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak),
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.