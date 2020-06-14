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    • Ekonomi
    • 14.06.2020 Gazete
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    ’tan milli üretim açıklaması

    hesabından Cumhurbaşkanı 'ın konuşmasının yer aldığı ve yerli ve milli üretimle ilgili detayların anlatıldığı bir video paylaştı.



    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı ve yerli ve milli üretimle ilgili detayların anlatıldığı bir video paylaştı. Bakan Albayrak videoyla birlikte paylaştığı mesajında "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz" dedi.
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan milli üretim açıklaması
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