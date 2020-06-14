YENİ AÇIKLAMA GELDİ

14 bankaya borcu olan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. Vatandaşlar, faizsiz erteleme, ertelemede faizin silinmesini bekliyordu. Ancak soru önergesine verilen cevapta, faizli ertelemeye ek olarak bazı bankaların ek masraflar çıkardığı ve müşterilerden yüksek ek ücretler talep ettiği bildirildi.

Özetle bankaların kredi borçlarını 3 aylık ertelemesinde faiz uygulaması yasal. Ancak ek başka ödemeler çıkarması doğru değil. Bu durum ile karşılaşan vatandaşların Ticaret Bakanlığı'na müracaat etmesi gerekmektedir.