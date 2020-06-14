İŞKUR sisteminde aktif iş arayan kaydı bulunan vatandaşların görüntüleyebileceği iş ilanları kolaylıkla görüntülenirken; başvurular da birkaç tık ile tamamlanır. İş arayan kaydının oluşturulması için ise vatandaşların kendilerine en yakın İŞKUR birimine başvurması ya da İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden adımları takip etmesi yeterli olur.
İş arayan kaydının oluşturulmasından sonra yurttaşlara bir danışman atanır. İş arama sürecinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için kayıt sırasında vatandaşların öz geçmiş bilgileri sisteme kayıt ettirilir. Öz geçmiş bilgilerinin ışığında "bana uygun ilanlar" yada "açık iş ilanları" sayfaları üzerinden iş ilanları görüntülenebilir.
AÇIK İŞ İLANLARI SAYFASINA ERİŞİM NASIL SAĞLANIR?
İşveren ilanlarını kendi sistemi üzerinde kayıt eden İŞKUR, bunları tek bir sayfada toplayarak iş arayanlara sunar. Kişilerin açık ilan sayfasına erişim sağlayabilmesi için ilk adımda iş arayan kaydına dair bilgilerle İŞKUR'un kurumsal web sitesinde yer alan sisteme giriş yapmaları gerekir.
İlgili sayfanın açılmasının ardından yüzlerce iş ilanından istekleriniz doğrultusunda filtreleme yapabilmek için sayfanın üst kısmında bulunan arama bölümünü kullanabilirsiniz. Arama çubuğuna istediğiniz pozisyon, meslek, beceri veya firma bilgisine ilişkin bilgilerin eklenmesi şarttır. Eğer herhangi bir filtreleme yapılmayacaksa bu bölüm boş bırakılmalıdır.
İş ilanlarının detaylarının görüntülenebilmesi için ise; sayfanın alt kısmında bulunan çalışma yeri, ülke, il, ilçe, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel, vardiya ve iş yeri unvanı bilgilerine dair kutucuklar doldurulur.
Daha önceki dönemlerde yayınlanan bir ilana bakmak için ise ilan no ve ilan tarihi bilgilerinin girilmesi gerekir.
Sayfa üzerinde yer alan bütün kutucukların doğru bir şekilde doldurulmasından sonra sayfanın en alt kısmında bulunan "ara" butonuna basılarak iş ilanları sonuç sayfasına geçilir.
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İş arayan kaydıyla sisteme başarılı bir şekilde giriş yapan ve ilan sayfasından sonuçlara erişen vatandaşlar dilediklerine başvurabilirler. Başvurunun yapılabilmesi için sonuç ekranında gözüken ilanların üzerine tıklanarak detaylarının görüntülenmesi gerekir. İlana dair yapılan açıklama bölümündeki kriterlere uygun olduğunu düşünen vatandaşlar ise; sayfanın alt kısmında bulunan "başvur" yazısına tıklayarak sistemde yer alan öz geçmiş bilgilerini işverene iletebilirler.
İŞ İLANLARI BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR?
Vatandaşlar İŞKUR'un resmi web sitesinden ve e-Devlet kapısı aracılığıyla başvuru sonuçlarına erişebilirler. e-Devlet kapısı aracılığıyla "İş Başvurusu Sorgulama" sayfasından sorgulama yapılabilir.
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