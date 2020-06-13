İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürecek? İşten çıkarma yasağı uzadı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında işten çıkarma yasağının uzayacağını söyledi. Bakan Selçuk "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Pandemi başladığında en önceliğimiz vatandaşlarımızı bu süreçteki negatif etkilere karşı korumaktı. Onun için de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi adı altında bir sosyal koruma kalkanı açıkladık. Çalışma hayatında ise temel olarak fesih kısıtını koyduk ki iş gücümüzü istihdamımızı koruyabilelim. Biz biliyorduk ki bu ekonomik dönem geçtiği zaman hızlıca ekonomik toparlanmaya geçebilelim. Fesih kısıtı sebebiyle hem işlerini kaybetmelerini engelledik vatandaşlarımızın, aynı zamanda işverenlerimize de nakdi destekler sağlayarak da biz bu süreçte hem işverenlerimizi hem işçilerimizi korumayı hedefledik.