İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürecek? İşten çıkarma yasağı uzadı mı? İş hayatında yer alan milyonlarca işçi bu habere kilitlendi. Kovid-19 salgınından ekonomik olarak etkilenen işletmeler işten çıkarma opsiyonunu düşünürken, bu durumun istismar edilmemesi için işten çıkarma yasağı getirilmişti. İstihdamı ve çalışanları korumak adına getirilen bu yasağın uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Son açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürecek?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında işten çıkarma yasağının uzayacağını söyledi. Bakan Selçuk "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:
Pandemi başladığında en önceliğimiz vatandaşlarımızı bu süreçteki negatif etkilere karşı korumaktı. Onun için de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi adı altında bir sosyal koruma kalkanı açıkladık. Çalışma hayatında ise temel olarak fesih kısıtını koyduk ki iş gücümüzü istihdamımızı koruyabilelim. Biz biliyorduk ki bu ekonomik dönem geçtiği zaman hızlıca ekonomik toparlanmaya geçebilelim. Fesih kısıtı sebebiyle hem işlerini kaybetmelerini engelledik vatandaşlarımızın, aynı zamanda işverenlerimize de nakdi destekler sağlayarak da biz bu süreçte hem işverenlerimizi hem işçilerimizi korumayı hedefledik.
Fesih kısıtı, pandemi döneminde çalışanımızı korumak için önemli bir unsurdu. İnşallah istihdamımızı korumak için bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz.
Diğer bir konu esnek çalışma ve part time çalışma yöntemleri en önemli unsurlardan bir tanesi. Biz bu kısmi çalışmayı arttırdığımız zaman veriler gösteriyor ki, kısmi çalışma part time çalışmayla işsizlik rakamları negatif. Biz ne kadar fazla teşvik edebilirsek o kadar işsizliği azaltabileceğiz, hem kadın ve gençlerimizin istihdama katılmalarını sağlayacağız.
Belli yaş üstü nüfusumuzdan da bize talepler vardı. Pandemi sonrası çalışma hayatı çok değişti. Bizim de güncellememiz gerekiyor. Bütün nüfusumuzun bütün gruplarına dair onların çalışma hayatına kazandırılmasına yönelik çalışıyoruz. Ben bir konuyu daha açıklamak isterim. Bir diğer teşvik edici unsurumuzsa işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Araştırmalarımız gösteriyor ki genel olarak işsizlerimizin yüzde 35'i, 1 - 3 ay arasında işsiz kalıyorlar. Biz bu çalışanlarımzıı 3 ay içinde geriye döndürebilirsek kazanım sağlayacağız. 3 ay içinde geri döndükleri zaman işe; biz 3 aylık sigortaları ödeyeceğiz.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Corona virüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.
İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde. İşyerlerindeki kısa çalışmanın sona ermesi halinde tam zamanlı olarak geri dönen işçiler için işverenlere üç ay süreyle prim desteği sağlanacak. Böylece işverenlerin prim yükü azaltılarak maliyetleri de aşağı çekilecek.
Kayıtdışı çalışanların kayıt altına alınmasi şartıyla özel teşvikler geliştirilecek. 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında sigortalı ya da kayıt dışı olarak çalışırken işten çıkarılmış olanlarla halen kayıtdışı çalışanlar, fiilen çalıştırılırsa ücret desteği verilecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanacak olan destek, günlük 57 lira 63 kuruş, aylık bin 752 lira olarak öngörülüyor.
Kayıtdışı çalışırken işsiz kalanlara ise işten çıkarma yasağı süresince 1.177 lira nakit ücret desteği verilecek. Bu destekten yararlanan çalışanların genel sağlık sigortası primlerini de işsizlik sigortası fonu karşılayacak. Destekten yararlanan kayıtdışı çalışanlar nedeniyle işverenlere idari para cezası uygulanmayacak.
Düzenlemeyle yeni istihdama da ücret desteği verilecek. 2019 başından 17 Nisan 2020'ye kadarki istihdam sayılarına ek olarak işe alınan her işçi için 30 Eylül'e kadar 1732 TL destek verilecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanacak bu desteği, Cumhurbaşkanı 30 Haziran 2021'e kadar üçer aylık dönemler halinde uzatabilecek.
Genç nüfus ve 50 yaş üstünün iş hayatına katılabilmesi için süreli sözleşme şartları esnetilecek. 25 yaşın altındaki gençlerle 50 yaş üzerindekiler için de 3 yılı geçmemek üzere belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek.