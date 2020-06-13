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    • Ekonomi
    • 13.06.2020 10:04
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    • 13.06.2020 10:04
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    'nin sayısı yine azaldı

    ünde azalış devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sayısı, bu hafta 7 azalarak 13 hafta üst üste düşüş gösterdi.

    ABD petrolünde düşüş

    sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sayısı, 6 - 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 azalarak 199'a geriledi.

    'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13 hafta üst üste düşüş gösterirken bu sürede toplam 484 azalmış oldu.

    Perşembe günü 38,55 dolardan kapanan Brent cuma gününü 38,73 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 36,26 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 36,34 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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