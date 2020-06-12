PTT kart başvurusu nasıl yapılır? PTT kart şifre alma nasıl yapılır? Şubelerde bekleyerek vakit kaybetmek istemeyenler PTT kart başvurusu yapmak istiyor. Hali hazırda karta sahip olanlar da şifre işlemlerini nasıl yapabileceğini merak ediyor. Bu kart ile PTT ATM'lerinden hızlı ve sorunsuz şekilde para çekebilirsiniz. Böylelikle sosyal yardım ödemeleri, kısa çalışma ödenekleri, işsizlik maaşı gibi paraları kolaylıkla alabilirsiniz. İşte, PTT kart ile ilgili merak edilen bilgiler…

PTT KART ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

PTT bankası tarafından ilk kullanım için verilmiş olan şifreyi güvenlik açısından daha sonrasında değiştirmek iyi olacaktır, ilk verilen şifre tek kullanımlık gibi düşünülmelidir. Şifre değiştirme işlemini gerçekleştirmek için, eldeki şifreyle PTT ATM'sinden ilk defa kart takıldıktan sonra kullanılabilir ve bankamatik menüsü sayesinde şifre değiştirme işlemi gerçekleştirilebilir.