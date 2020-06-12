Otobüs seyahati için HES kodu gerekli mi? Otobüs bilet fiyatları ne kadar? İstanbul – Ankara otobüs fiyatları…

Otobüs bilet fiyatları ne kadar? İstanbul Ankara otobüs bilet fiyatları merak ediliyor. Ülke genelinde seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla otobüs bilet fiyatları da gündeme oturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun talep alan otobüs bilet fiyatlarında indirme gidildiğini açıkladı. Vatandaşlar da böylelikle daha ucuza seyahat edebilecek. Peki, otobüs seyahat için HES kodu gerekli mi? İşte otobüsle seyahat etmek isteyenler için gerekli şartlar ve otobüs fiyatları…

OTOBÜS BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Koronavirüs salgını sonrası alınan olumlu gelişmelerden dolayı şehirler arası otobüs fiyatları merak edilmeye başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun talep alan otobüs bilet fiyatlarında indirme gidildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı otobüslerde yüzde 50 doluluk oranını kaldırmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu durum doğrultusunda otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30-40 indirim yapılacağını bildirdi. Bu sayede vatandaşlara yüksek fiyatlı bilet satışı yapılmayacak.