Otobüs seyahati için HES kodu gerekli mi? Otobüs bilet fiyatları ne kadar? İstanbul – Ankara otobüs fiyatları…

Otobüs bilet fiyatları ne kadar? İstanbul Ankara otobüs bilet fiyatları merak ediliyor. Ülke genelinde seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla otobüs bilet fiyatları da gündeme oturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun talep alan otobüs bilet fiyatlarında indirme gidildiğini açıkladı. Vatandaşlar da böylelikle daha ucuza seyahat edebilecek. Peki, otobüs seyahat için HES kodu gerekli mi? İşte otobüsle seyahat etmek isteyenler için gerekli şartlar ve otobüs fiyatları…
OTOBÜS BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Koronavirüs salgını sonrası alınan olumlu gelişmelerden dolayı şehirler arası otobüs fiyatları merak edilmeye başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun talep alan otobüs bilet fiyatlarında indirme gidildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı otobüslerde yüzde 50 doluluk oranını kaldırmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu durum doğrultusunda otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30-40 indirim yapılacağını bildirdi. Bu sayede vatandaşlara yüksek fiyatlı bilet satışı yapılmayacak.
İSTANBUL ANKARA OTOBÜS FİYATLARI!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda İstanbul-Ankara bilet fiyatlarına belirledi. 120 TL baz alınacak olan otobüs bilet fiyatları km başına göre hesaplanacak.
301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya indirilecek. Fiyatların düşmesi ile beraber 160 TL olan bilet fiyatları 120 TL'ye düştü.
OTOBÜS SEYAHAT İÇİN HES KODU GEREKLİ Mİ?
Uçak, tren ve otobüs ile yolculuk yapmak isteyenler için HES kodu alma şartı bulunuyor. Özel araçla seyahat edecek kişilerin HES kodu almasına gerek bulunmuyor.
HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES kodu işlemleri' bölümüne girilerek alınabilecek.
HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.