Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İlk konutunu alacaklar yüzde 10'unu alabilecek!

YÜZDE 25'İ PEŞİN ÖDENECEK

Kıdem tazminatı hesaplarında biriken tutarı çalışanlar, esas alıp 60 yaşında kullanabilecek. Bu kapsamda 60 yaşında hesapta biriken paranın yüzde 25'i peşin olarak alınabilecek, kalan tutar ise emeklilik gelirini artırmak için çalışanlara ek gelir olarak sunulabilecek.

İlk konut, evlenme, ağır hastalık, işten çıkış durumları ise istisnai olarak değerlendirilecek ve öncesinde ödeme yapılabilecek. Ama tutar burada sınırlı olacak. Örneğin ilk konut alımında biriken tutarın yüzde 10'unu çalışan çekebilecek.

BİRİNCİ MODEL ZORUNLU

Ekonomi yönetiminin üzerinde durduğu modellerden ilkinin yasalaşması halinde bütün çalışanlar bu modele göre kapsam içinde yer alacak. Bu durumda zorunlu olacak birinci modelde, işveren her ay çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ünü "tamamlayıcı emeklilik hesabına" gönderilecek.

Bu da yıllık bazda 11 günlük bir kıdem tazminatı hakkına denk geliyor. Kalan 19 günlük tutara denk gelen brüt maaşın yüzde 5.33'ü kadar tutar ise şimdi olduğu gibi aynı sistemle devam edecek ve ayrılık durumunda ödeme yükümlülüğü işverenin olacak.

İKİNCİ MODEL SEÇENEKLİ

İkinci modelin yasalaşması durumunda taraflara seçme şansı verilecek. Ya şu andaki mevcut sistemin devamı istenecek ya da yeni model düzenlenecek. Bu yeni modelde işveren payının yanı sıra, devlet payı da söz konusu olacak. İşçiler de prim ödeyecek.

Asgari ücrete kadar ücretler için, işçinin primi ücretin yüzde 0.5'i kadar olacak. Örneğin iki asgari ücrete kadar olan bir ücret söz konusu ise, katkı payı yüzde 1.5'a kadar çıkarılacak. Asgari ücretin iki katından fazla olan ücretlerde ise, kesinti yüzde 2.5 olacak. Devlet de bir puan katkı sunacak. Rakamlarla ilgili sosyal taraflarla görüşmeler sürüyor.