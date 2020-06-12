Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|12,10
|11,00
|10,00
|Aksa
|7,45
|6,78
|9,88
|Güneş Sigorta
|4,17
|3,85
|8,31
|Anadolu Grubu Holding
|19,90
|18,90
|5,29
|Migros Ticaret
|36,36
|34,82
|4,42
|Alkim Kimya
|12,87
|12,35
|4,21
|Ford Otosan
|71,00
|68,60
|3,50
|Aksa Enerji
|4,79
|4,63
|3,46
|Selçuk Ecza Deposu
|8,50
|8,22
|3,41
|MLP Sağlık
|18,01
|17,42
|3,39
|Vestel
|15,10
|14,66
|3,00
|Pegasus
|58,45
|56,85
|2,81
|Good-Year
|5,23
|5,09
|2,75
|Net Holding
|2,33
|2,27
|2,64
|Mavi Giyim
|46,94
|45,76
|2,58
|Karsan Otomotiv
|2,03
|1,98
|2,53
|Eczacıbaşı İlaç
|5,85
|5,71
|2,45
|Soda Sanayii
|5,85
|5,73
|2,09
|Akçansa
|12,36
|12,12
|1,98
|Türk Hava Yolları
|12,76
|12,52
|1,92