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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 18:28
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    • 12.06.2020 18:28
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    İstanbul, günü artarak kapattı

    'da sevindirici haberler geliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazancıyla 109.835,47 puandan tamamladı. Ekonomistler, BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

    Borsa, günü güzel kapattı

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 680,06 puan , toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 1,29 değer kazandı. endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile madencilik oldu.

    Analistler, haftaya yurt ide beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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