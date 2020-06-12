Altın alacaklar dikkat! Uzman isimden flaş altın tahmini!

ALTIN ALMAK İÇİN BİR FIRSAT!

Özsoy "Gram altının da 365 TL seviyelerinin alım için fırsat seviyeleri olduğunu söylerken, hep bu analizlerden yola çıktık. Nitekim bir haftada yüzde 4 gibi bir artış göstererek yine 380 TL seviyelerine geldi. ABD Başkanı Trump'ın seçim turlarına başlaması ile eğer kuvvetli bir destek havası esmeye başlarsa ve Dolar Endeksi yükselişe geçerse, dolar/TL kurunda da yükselişler gözlemlenebilir ve bu da gram altını 380 TL üzerine çıkarabilir" şeklinde konuştu.