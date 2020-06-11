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    • Ekonomi
    • 11.06.2020 10:31
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    • 11.06.2020 10:31
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    19 Mayıs kura çekiliş sonuçları! isim listesi!

    kura sonuçları isim listesi! TOKİ Samsun 19 Mayıs kura çekiliş sonuçları kuraya başvuru yapan binlerce ailenin merak konusu oldu. Ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini TOKİ gerçekleştiriyor. 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. 11 Haziran tarihli kura takvimine göre Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 297 konut sahibini bulacak. Vatandaşlar da nı sorguluyor. İşte, TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası!

    TOKİ Samsun 19 Mayıs kura çekiliş sonuçları! TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi!

    TOKİ Samsun 19 Mayıs kura çekiliş sonuçları! TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kuraya başvuran ve ev sahibi olma hayali kuran aileler TOKİ Samsun 19 Mayıs kura çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Kura sonuçları her gün düzenli olarak TOKİ'nin resmi internet sitesi toki.gov.tr adresinden açıklanıyor. İşte, TOKİ Samsun 19 Mayıs kura çekiliş sonuçları!

    TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI

    Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra TOKİ Samsun kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Sonuçların öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

    TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SÖZLEŞME İMZALANMASI

    Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

    Sözleşme imzalama aşamasında;

    Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

    Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

    Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

    ÖDEMELER NASIL OLACAK?

    Hak sahiplerine konutlar;
    Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

    Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

    Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.
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