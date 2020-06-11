SAHTE İLANLAR BAZI ÖZELLİKLERİNDEN ANLAŞILIYOR

Vatandaşı mağdur eden dolandırıcılar, ilandaki araç için bir miktar kapora aldıktan sonra ortadan kaybolurken, dolandırıcıların verdiği ilanlarda da bazı belirgin özellikler bulunuyor.

Sosyal medya platformlarının yanı sıra, online alışveriş sitelerine e-posta adresi ve cep telefonu ile kolayca kayıt yaptırabilen dolandırıcılar, ardından siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor. Söz konusu ilanlarda da çoğunlukla başka araçlara ait fotoğraf ve bilgiler kullanılıyor.

Yanıltıcı ve dikkati çekici ilan başlıklarıyla alıcıların ilgisini çeken dolandırıcılar, ilandaki araçları normal piyasanın çok altında fiyatla satışa çıkarıyor. Fiyat cazibesine kapılan alıcı ise ilandaki numarayı arayarak araçla ilgili detaylı bilgi almaya çalışıyor. Bundan sonraki süreçte ise "kapora tokatçısının" planı devreye giriyor.

Genellikle ilana çok fazla ilgi olduğu ve başka alıcıların da araçla ilgilendiği izlenimi veren sözde satıcı, bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini belirtiyor. Kaporayı internet bankacılığı üzerinden aldıktan sonra telefonunu kapatarak ortadan kayboluyor. Dolandırıldığını anlayan vatandaş ise polis merkezlerine ve tüketici derneklerine başvurarak yardım istiyor.