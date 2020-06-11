Dolar ve euro ne kadar oldu? Dün 6,76-6,80 bandında seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6,7767'den tamamlamıştı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrası dün 10 Mart'tan beri gördüğü en düşük seviye olan 95,7'ye inen dolar endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 96,3 seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından kapanış saatlerinde 6.82 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda Fed kararı sonrası döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler anlık olarak fiyatlar hakkında bilgi almak istiyor. İşte dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?