Dolar ve euro ne kadar oldu? Dün 6,76-6,80 bandında seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6,7767'den tamamlamıştı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrası dün 10 Mart'tan beri gördüğü en düşük seviye olan 95,7'ye inen dolar endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 96,3 seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından kapanış saatlerinde 6.82 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda Fed kararı sonrası döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler anlık olarak fiyatlar hakkında bilgi almak istiyor. İşte dolar ve euro alış satış fiyatı
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 378 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 378 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 379 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artarak 378 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 706 milyon 125 bin 142,77 lira, işlem miktarı ise 1.906,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 714 milyon 900 bin 538,55 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI SERT DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 360 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,6 azalışla 12.206 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,4 düşerek 6,178 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,9 değer kaybederek 7.444 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,5 gerileyerek 4.929 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,7 azalarak 19.219 puan oldu.
Avro/dolar paritesi dün son 3 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 değer kaybederek 1,1360, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,6 azalarak 1,2670 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metni ve açıklamaların ekonomide hızlı toparlanmaya ilişkin beklentileri desteklemediğini belirterek, bu etkiyle pay piyasalarının negatif seyrettiğini ifade etti.
Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında toparlanma yolunda güçlü bir şekilde ilerlendiğine emin olana kadar Fed'in imkanlarını güçlü, proaktif ve agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceğine işaret etti.
Analistler, bugün avro para birimini kullanan Avrupa Birliği ülkelerinin maliye bakanlarının katılacağı Avro Grubu Toplantısı'nın gündemin odağında yer aldığını kaydederek, gün içerisinde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini söyledi.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metni ve açıklamaların, ekonomide hızlı toparlanmaya ilişkin beklentileri desteklememesi nedeniyle piyasalarda negatif bir seyir izlendi.
Öte yandan, dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından açıklanan raporda, Çin ve Hindistan ekonomisinin bu yıl sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 3,7 daralacağı, ikinci dalga senaryosunda bu ülkelerin sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 7,3 küçülebileceği öngörüldü.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1 azalarak 2.913 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 gerileyerek 22.473 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 107,1 seviyelerinde yatay seyretti.
Hindistan'da Sensex endeksi 0,9 düşüşle 33.945 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 kayıpla 24.560 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 azalışla 2.157 puanda seyrediyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağına yönelik Açık Piyasa Komitesi (FOMC) karar metniyle birlikte doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini ancak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin törpülenmesiyle küresel risk iştahının olumsuz etkilendiğini kaydetti.
Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının öne çıktığını bildirdi.