A101 kaçta açılıyor? A101 11 Haziran aktüel ürünler kataloğu!

A101 çalışma saatleri normale döndü ve A101 11 Haziran aktüel ürünler kataloğu içerisindeki ürünler bugün mesai saatleri içerisinde satın alınabilecek. Stoklarla sınırlı olduğundan çok rekabet gören ürünler çabuk tükenebiliyor. Her hafta olduğu gibi bu Perşembe de A101 aktüel kataloğunda yok yok. Özellikle yazın gelmesiyle birlikte deniz ve güneş ürünleri ön planda. İşte henüz bakamayanlar için A101 11 Haziran aktüel ürünler kataloğu…
A101 KAÇTA AÇILIYOR?
A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıp akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
A101 11 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL
Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV 4.499 TL
GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL
Samsung Galaxy A2 Core Akıllı Cep Telefonu 999 TL
Samsung Bluetooth Kulaklık Çeşitleri 99,95 TL
HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV 2.099 TL
Kiwi Ksm 2405 Mini Tost Makinesi 65 TL
Raks Sona Saç Düzleştirici Çeşitleri 55 TL
Go Smart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL
Sempatik Yumurtalık 4,95 TL
Artina Küçük Cam Kase 1,75 TL
Paşabahçe Homemade Cam Kavanoz 1000cc 9,95 TL
Artina Büyük Cam Kase 4,95 TL
Trend Saklama Kabı 7,50 TL
Borcam Dikdörtgen Tepsi 3850cc 24,95 TL
Pipetli Matara 4,95 TL
Manuel Doğrayıcı 19,95 TL