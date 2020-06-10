Koronavirüsle mücadele kapsamında Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Bu krediden faydalanmak isteyenler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler. Sorgulama işlemi yine bankaların internet sitelerinden yapılıyor. Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için bu krediyi veriyor. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020'de sonlandırılmıştır. Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz. Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanma nasıl olur?
Ziraat Bankası müşteri hizmetleri telefon numarasını aradıktan sonra çağrınıza yanıt veren operatörün yönlendirdiği adımları takip ederek müşteri hizmetleri temsilci ile direkt iletişime geçmekte zorlanıyorsanız, bu yazıda bahsettiğimiz Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yollarını deneyebilirsiniz. Bu sayede telefonda uzun süre vakit geçirmek yerine probleminizin çözümü için daha hızlı bir şekilde adım atabilirsiniz.
Ülkemizin kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, 1863 yılında kurulmuştur. "Bir bankadan daha fazlası" sloganı ile faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası'nın geniş biz hizmet ağı bulunmaktadır. Bu hizmet ağının önemli unsurlarından bir tanesi olan müşteri hizmetleri, bankanın müşterilerine her türlü problemlerinin çözümü noktasında hizmet vermektedir. Kimi zaman müşteri hizmetleri telefon numarası tuşlandıktan sonra müşteri temsilcisi ile iletişime geçmek için tuşlanması gereken tuşlar hakkında karmaşa yaşanabiliyor.
Telefonu yanıtlayan otomatik operatör sisteminin yönlendirmesi ile temsilci ile direkt iletişime geçmek mümkün olmayabiliyor. Bu konuda müşteri hizmetlerine direkt bağlanma yolları devreye giriyor. Ziraat Banka'nın müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için arama yaptıktan sonra hangi tuşları tuşlamak gerekiyor?
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine bağlanma
Öncelikle bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 444 0 444'ü arayın.
Sonrasında 1'i ve ardından 6'yı tuşlayın.
Devamındaki menüde 0'ı tuşlayarak müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz.
Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Hangi İşlemleri Yapmaktadır?
Ziraat Bankası müşteri hizmetleri aracılığıyla yapabileceğiniz işlemler şunlardır:
• Hesap açma ve kapama işlemleri ile hesabınızla alakalı diğer işlemler (bakiye sorgulama, hesap hareketleri…vs),
• Para transferi işlemleri,
• Döviz alım-satım, altın alım-satım gibi yatırım ile alakalı işlemler,
• Kredi kartınızla alakalı kayıp bildirimi, kart yenileme, borç sorgulama, borç taksitlendirme gibi işlemler,
• OGS ya da HGS ile alakalı tüm işlemler,
• Ziraat Bankası ile alakalı kullandığınız tüm ürünlere ait şifre işlemleri,
• Fatura, ceza, prim, harç gibi ödeme işlemleri,
• İnternet bankacılığınızla alakalı işlemler,
• Ürünler hakkında bilgi alma.
Ziraat Bankası Sesli Yanıt Sistemi
Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numaralarından 0850 220 00 00 aranarak sesli yanıt sistemini kullanabilir, işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.