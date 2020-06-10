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    • 10.06.2020 10:07
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    'da rekor sonrası yükseliş sürüyor | 10 Haziran 2020 BIST 100 endeksi

    'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 109.599,77 puana yükseldi. Analistler, bugün yurt içinde , yurt dışında ise 'de verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD 'nın () kararları ve sonrasında Fed Başkanı 'ın yapacağı açıklamaların, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

    Borsa İstanbul'da rekor sonrası yükseliş sürüyor

    'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 109.599,77 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 109.599,77 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile orman, kağıt, basım oldu.

    Dün 108.000-110.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 109.236,52 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde , yurt dışında ise 'de verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD 'nın () kararları ve sonrasında Fed Başkanı 'ın yapacağı açıklamaların, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

    Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin odağında olacağını söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da rekor sonrası yükseliş sürüyor | 10 Haziran 2020 BIST 100 endeksi
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