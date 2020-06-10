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    • 20.07.2020 16:26
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    671 TL devletten her ay maaş desteği! Bu şartları sağlayanlar alabiliyor...

    65 yaşında olan vatandaşların sosyal güvenceleri olmamaları durumunda devlet aylık maaş ödemesi yapıyor. Her ay 671 TL olarak yapılan bu ödemeleri almak için yapılması gereken tüm işlemleri haberimizde aktarıyoruz.

    671 TL devletten her ay maaş desteği! Bu şartları sağlayanlar alabiliyor...

    Devlet yaşlı vatandaşlara çok sayıda yardım ile maddi destek ödemesi yapıyor. Bu ödemelerin en bilineni ise yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş aylığı. Belirli koşulları sağlayan tüm yaşlı vatandaşlara ödenen bu 65 yaş maaşını almak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemleri adım adım aktarıyoruz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    65 YAŞ AYLIĞI NE KADARDIR?

    Yeni yapılan düzenlemeyle her ay ödenmeye başlanan 65 yaş aylığı, 2020 yılının ocak ayı ile birlikte 671 TL'ye yükseliyor. Aile içi sınırı da 701,32 TL oluyor. 65 yaş aylığı bağlanan vatandaşlar ilk aylık ödemelerini yoğunluk durumuna göre şubelerinden alıyorlar. Daha sonraki maaşlarını ise PTT şubelerine giderek alabiliyorlar.

    65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?

    65 yaşını doldurmuş olmak şartıyla, yazımızın ilk bölümünde belirtiğimiz diğer koşulları da sağlayan Türk vatandaşlarının başvurularını ikamet ettikleri adresin bulunduğu yerdeki il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yapmaları gerekiyor. Başvuru esnasında kimlik belgelerinin yanlarında olması yeterli olup başvuru formunu doldurmaları suretiyle başvuru yapılıyor.

    Vatandaşlara yapmış oldukları başvuru için alındı belgesi veriliyor. Yapılan başvurular, 2022 sayılı kanuna göre bir ay içerisinde sonuçlandırılıyor. Ayrıca artık sosyal devletin bir gereği olarak sağlanan bu hizmete, 5510 sayılı kanunun 4/1(c) maddesi kapsamında e-Devlet (turkiye.gov.tr/) üzerinden de başvuru yapılması mümkün hale getiriliyor. Başvuruların takibi de aynı şekilde e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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