4500 – 5000 TL maaşla TCDD personel alımı! TCDD 79 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları nelerdir?

TCDD personel alımı başvuru şartları nelerdir? TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, kurumda sözleşmeli olarak çalışacak 79 personel alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak personeller yardımcı makinist pozisyonunda istihdam edilecek. Peki, TCDD personel alımı başvuru şartları nelerdir? TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 79 personelin açıktan ataması için ilgili mevzuat kapsamında 8 Ağustos'ta sınav yapılacak.