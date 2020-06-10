4500 – 5000 TL maaşla TCDD personel alımı! TCDD 79 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları nelerdir?

TCDD personel alımı başvuru şartları nelerdir? TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, kurumda sözleşmeli olarak çalışacak 79 personel alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak personeller yardımcı makinist pozisyonunda istihdam edilecek. Peki, TCDD personel alımı başvuru şartları nelerdir? TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar…
TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 79 personelin açıktan ataması için ilgili mevzuat kapsamında 8 Ağustos'ta sınav yapılacak.
Giriş sınavına başvuracak adayların, tren makinist ehliyetine sahip bulunması, raylı sistemler alanında eğitim almış olması ve geçerlilik süresi devam eden KPSS'den 70'ten az olmamak üzere sınav duyurusunda belirlenen asgari puanı almış olması gibi şartları sağlamaları gerekiyor.
TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru için gerekli belgeler 13 Temmuz'a kadar TCDD Genel Müdürlüğüne ulaştırılacak. Sınav yeri daha sonra duyurulacak. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puanı alandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutularak girişi sınavına çağrılacak.
Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavların her birinden en az 70 puan alınması zorunlu olacak. Adayların nihai başarı puanı KPSS, yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacak.
TCDD PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR?
Rayhaber sitesinin haberine göre; TCDD personelleri aşağıdaki şekilde maaş alıyor:
Devlet Demir Yolları'nda yeni işe başlayan Avukat net maaşı: 5750 TL civarında ödenmektedir.
Devlet Demir Yolları'nda yeni işe başlayan mühendis net maaşı: 5600 TL civarında ödenmektedir.
TCDD yeni işe başlayan mütercim net maaşı: 5200 TL civarında ödenmektedir.
Devlet Demir Yolları'nda yeni işe başlayan lisans mezunu memur net maaşı: 4400 TL civarında ödenmektedir.
TCDD yeni işe başlayan ön lisans mezunu memur net maaşı: 4350 TL civarında ödenmektedir.
TCDD yeni işe başlayan ortaöğretim mezunu memur net maaşı: 4150 TL civarında ödenmektedir.
Devlet Demir Yolları'nda yeni işe başlayan Tekniker net maaşı: 4900 TL civarında ödenmektedir.
Devlet Demir Yolları'nda yeni işe başlayan Kondüktör net maaşı: 4700 TL civarında ödenmektedir.
Devlet Demir Yolları'nda yeni işe başlayan teknisyen net maaşı: 4500 TL civarında ödenmektedir.
TCDD Vagon teknisyeni net maaşı: 4650 TL civarında ödenmektedir
NASIL MAKİNİST OLUNUR?
Meslek elemanları, ağırlıklı olarak TC Devlet Demiryolları ile şeker fabrikaları, demir çelik fabrikaları, şehir-içi raylı sistem yolcu taşımacılığında çalışabilirler. Artan nüfus beraberinde kitle taşımacılığı sorununu da getirmektedir. Kitle taşımacılığının en ekonomik ve güvenli araçlarından birisi de trendir. Ülkemizde demiryolu ile yük ya da yolcu taşımacılığının istenilen seviyede olduğu söylenemez. Bir ülkenin gelişmesi için demiryolu taşımacılığı çok önemli olduğuna göre ülkemizde de bu alanda önemli atakların yapılması bir zorunluluk olmaktadır. Demiryollarının gelişmesi ve modernleştirilmesi demek, aynı zamanda daha fazla makinistin çalışması demektir.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Makinistlik mesleğinin eğitimi TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet-içi eğitim merkezlerinde verilmektedir. Ayrıca endüstri meslek lisesi mezunları alınarak hizmetiçi eğitimle yetiştirilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimi için en az ilköğretim okulu mezunu olma şartı aranır. Ayrıca TCDD Hastanelerinden sağlam heyet raporu almak gerekmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde makinist mesleğinin eğitimi; TCDD Meslek Lisesi mezunu için 18 ay, endüstri meslek lisesi mezunları için 3 yıldır. Endüstri meslek lisesi mezunu olup da, TCDD İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan makinist yardımcısı sınavına giren ve başarılı olanların, hizmet-içi eğitim ve kurslara katılmak suretiyle de makinist olabilme olanağı vardır. Bunun için 3 ay teorik çalışma, ayrıca yardımcı makinist olarak bröve ehliyet alıncaya kadar staj çalışması yapılır. Staj sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara makinist ehliyeti verilir.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan hizmet-içi eğitimde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun meslek lisesi mezunları için öngördüğü derece ve kademeden aylık ücret verilmektedir. Makinist olarak göreve başlayanların atamaları kadrolu ya da sözleşmeli personel şeklinde yapılır, Kadrolu olarak ataması yapılanlar özel tazminatları ile birlikte brüt olarak asgari ücretin 2 katı civarında aylık ücret almaktadırlar. Sözleşmeli olarak çalışanlar ise net asgari ücretin 4-5 katı arasında değişen miktarlarda aylık ücret almaktadırlar.