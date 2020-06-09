800 işçi alınacak! Toyota işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Toyota işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Toyota işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Toyota işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Dünyanın otomotiv devlerinden birisi olan ve Türkiye'de de fabrikası bulunan Toyota Türkiye, yayınlandığı ilanla toplam 800 işçi alacağını açıkladı. İşçiler üretim birimlerinde istihdam edilecek ve ayrıca bakım elemanları da alınacak.

TOYOTA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yayımlanan ilan şu şekilde:

"Toyota Türkiye'de doğru kişilerin doğru pozisyonlara getirilmesi esasına dayanan tamamen yeni bir yaklaşıma hoşgeldiniz. Eğer Toyota Türkiye'de kariyer hedefiniz var ise, takımımıza yeni elemanları nasıl dahil ettiğimizi merak ediyorsunuzdur. İşe alma kararımız, sizin yetenekleriniz, tecrübeniz ve uygunluğunuz değerlendirilerek verilmektedir. Eğer bizimle çalışmayı düşünürseniz, sitemizdeki açık pozisyonlara başvurarak bize ulaşmış olursunuz. Birkaç gün içerisinde işe alma takımımız, başvurunuzu değerlendirmiş olacaktır. Eğer özgeçmişiniz kriterlerimize uygunsa, bir uzmanımız sizinle telefon mülakatı yapmak üzere sizi arayacaktır. Başvurusu açık pozisyonlarımıza uygun bulunan adaylar, şirketimizde gerçekleşecek olan görüşmelere davet edileceklerdir. En sonunda, işe alınma kararı verilmiş takım arkadaşlarımız, Toyota'da çalışma hayatı boyunca hiç sonu gelmeyen eğitim faaliyetleri ile işe başlayacaklardır."