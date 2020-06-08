Kampanyaya ait biri yurt içi diğeri yurt dışı uçuşlarda geçerli olmak üzere 2 adet promosyon kodu gönderilecektir. Kodların doğru çalışması için parkura uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Yolcumuz promosyon kodlarının her ikisini de kullanma hakkına sahiptir.

İndirim kodları tek kullanımlık: İndirim kodları tek kullanımlıktır ve yolcumuz kampanya kapsamında bir kereye mahsus olarak kendisine iletilen yurt içi ve yurt dışı promosyon kodlarını en fazla birer kez kullanabilir.

İndirim miktarı ve indirimli toplam fiyat, ödeme sayfasında ödeme tipi seçildikten sonra çıkan "Promosyon Kodu" alanına kodun girilmesi ve onaylanmasından sonra görüntülenecektir.