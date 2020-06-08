Faizler düştü, otomobilde talep patladı





FAİZ ORANI YÜZDE 0.49

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak tüketicilere 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunuyor. İlk 6 ay geri ödemesiz olan krediler, ikinci el araçlar için de geçerli. İkinci el araçlar için faiz oranı yüzde 0.82 olarak belirlendi. 7 yaşa kadar olan araçlar için kredi vadesi 60 ay, kredi limiti ise 150 bin TL.



İKİNCİ ELDE 1 AYLIK SATIŞ 1 HAFTADA GERÇEKLEŞTİ

Düşük faizli kredi kampanyalarının ikinci el araçlar için de geçerli olması nedeniyle ikinci el otomobil pazarında da hareketli günler yaşandı. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız'a göre düşük faizli kredinin adı yetti. Kampanyayı duyan ve ikinci el otomobili yatırım fırsatı olarak gören tüketicilerin harekete geçmesiyle talep patladı. Martta bir ayda satılan ikinci el araç, bir haftada satıldı. Galerilerde ikinci el otomobil kalmadı. Paketin alım gücünü pozitif etkileyeceğini ifade eden Ayyıldız, ikinci el otomobilde hareketin hızlanarak devam edeceğini kaydetti.

Ufuk Sandık/Sabah