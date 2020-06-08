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    • 08.06.2020 09:36
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    Son dakika güncel ... Güncel | İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık fırsatlar

    Güncel ... icra ilanlarını düzenli bir şekilde yayınlıyor. Piyasa fiyatının altına, daha ucuza mülk sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. İcradan satılık ev, arsa, araba, dükkan, tarla gibi mülkler yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Son olarak İstanbul'un en çok bilinen semtlerinden Eyüp'te satışa çıkarılan 228 metrekarelik arsa yoğun ilgi gördü. Arsa 15 Haziran'da satışa çıkıyor. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    İstanbul'un göbeğinde büyük fırsat! Satışa çıkıyor

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son olarak İstanbul'un en çok bilinen semtlerinden Eyüp'te satışa çıkarılan 228 metrekarelik arsa yoğun ilgi gördü. Arsa 15 Haziran'da satışa çıkıyor.

    İSTANBUL EYÜP'TE 228 METREKARELİK SATILIK ARSA

    , güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL ESENLER'DE 320 BİN TL'YE SATILIK DAİRE

    İZMİR'DE UCUZA 3+1 SATILIK DAİRE

    Haberler Ekonomi Son dakika güncel icradan satılık daire... Güncel icra ilanları | İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık fırsatlar
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